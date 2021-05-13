Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
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Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar

Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde su kuyusuna giren 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde su kuyusuna giren 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Yarımoğlu Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin yanında bulunan kuyudan su çıkarmak için su dalgıç pompası ile kuyuya giren 3 kişiden bir süre sonra haber alınamadı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. CANKUR ve itfaiye ekipleri şahısların girdiği kuyuya girdi, yapılan çalışmalar sonrasında ilk etapta 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler diğer 2 kişiyi çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA

Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar
Su çıkarmak için girdikleri kuyudan çıkamadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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