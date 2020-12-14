Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü

Denizli'de, poligon inşaatı için açılan 6 metre derinliğindeki çukura su çektirmek için

inen 10 işçiden 3'ü egzozdan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda, diğer 7 işçinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı