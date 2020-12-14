Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü
14.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:47
Denizli'de, poligon inşaatı için açılan 6 metre derinliğindeki çukura su çektirmek içininen 10 işçiden 3'ü egzozdan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü.
Denizli'de, poligon inşaatı için açılan 6 metre derinliğindeki çukura su çektirmek için
inen 10 işçiden 3'ü egzozdan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda, diğer 7 işçinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı