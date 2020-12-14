Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü
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Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü

14.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:47
Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü

Denizli'de, poligon inşaatı için açılan 6 metre derinliğindeki çukura su çektirmek içininen 10 işçiden 3'ü egzozdan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü.

Denizli'de, poligon inşaatı için açılan 6 metre derinliğindeki çukura su çektirmek için

inen 10 işçiden 3'ü egzozdan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda, diğer 7 işçinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü
Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü
Su çektirmek için çukura inen 3 işçi zehirlenerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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