Su çekildi, nehir kenarında tarım başladı

24.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:43

Türkiye'nin önemli barajlarından Keban Barajı'nı besleyen Murat Nehri'nde suyun 1,5 kilometre çekilmesiyle çiftçiler fırsatı değerlendirip ekime başladı. Bir çiftçi, çekilen nehir kenarında marul ve turp yetiştirip hasadına da başladı.



Keban Baraj Gölü'nü besleyen ve 6 ay önce doluluk oranı maksimum seviyeye gelen Murat Nehri'nde, uzun bir aradan sonra su 1,5 kilometre çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte Murat Nehri Havzası çevresinde yaşayan vatandaşların daha önceden ekin ektikleri yerde tekrardan ekim için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Çiftçilerden Ramazan Sertkaya da suyun çekildiği araziye turp ve marul ekip büyüttü. Bugünlerde marul ve turpu hasat eden Sertkaya, satışını yaparak ekonomik kazanç da elde etmeye başladı.



Çiftçilikle uğraşan ve suyun çekildiği bölgede belirli bir alanı eken Ramazan Sertkaya, "Yağışın yağmamasıyla birlikte sular geri çekildi, ekinler ekilmeye başlandı. Hayvanlar da otlamaya başladı. Ben burada turp, marul ve maydanoz ektim. Suların çekilmesinden faydalanıyoruz" dedi.



Son 15 yıldır Murat Nehrin'in kenarını her dönem değerlendirip eken çiftçiler, bu yıl Keban Barajı'nın maksimum seviye gelmesi nedeniyle istedikleri kadar ekim yapamadığı öğrenildi. Yeni yeni suların çekilmesiyle çiftçilerin, fırsatı değerlendirip önümüzdeki günlerde çeşitli alternatif ürünler ekmeyi planladığı belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA