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Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Su canavarları denizi istila etti.

HATAY (İHA) - Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

HATAY - Hatay'ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri'nin bazı kısımlarını kaplayan su canavarı olarak bilinen su sümbülleri, bugün yaşanan sağanak yağış sonrası nehrin denize döküldüğü bölgeyi istila etti.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin yine su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi. Nehrin denizle buluştuğu bölgeyi su sümbülleri kapladı.

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, "İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor" dedi.

Balıkçı Erdoğan Aşker ise, su sümbüllerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı

Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Su canavarları denizi istila etti... Su sümbülleri sağanak sonrası denizi kapladı - Haberler
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