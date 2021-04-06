Su buharına tutulan maskelerden kurtçuk çıktığı iddiası
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Su buharına tutulan maskelerden kurtçuk çıktığı iddiası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Su buharına tutulan maskelerden kurtçuk çıktığı iddiası

Son günlerde sıcak su buharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığına dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyu değerlendiren dahiliye uzmanı bu durumun maskelerde bulunan bir polimerden kaynaklandığını söyleyerek, "Isıtınca polimerler deforme oluyor, iplik gibi bir görünüm kazanıyor ve deforme olurken hareket ediyor. Bu, maske takmamak için bir bahane ki ben bunu cinayet olarak görüyorum" ifadelerinde bulundu.

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Sosyal medyada birkaç gündür, sıcak su buharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığı iddia edilerek, konuyla ilgili yapılan deneylerin videoları paylaşılıyor. İşin aslı, cerrahi maske dediğimiz 'meltblown' maskelerin içinde polimer yani plastik bulunuyor. Bu mikro boydaki plastik parçaları ısıya maruz kalınca deforme oluyor. Deforme olduğu anda ise kurtçuğa benzer bir görünüme giriyor ve hareket ediyor halde oluyor. Bu deneyi yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, sosyal medyadaki görüntülerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"NORMAL BİR SÜREÇ"

Dr. Karadağ, su ısıtıcı üzerine koyduğu iki ayrı cerrahi maskede bu oluşumları gösterdi. Karadağ, ortaya çıkan küçük polimer parçalarını ise tek tek gösterdi. Dahiliye Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Aslında bu bir biyokimyasal süreç, normalde bu cerrahi maskelerde yüksek ısıyla birlikte hidrostatik bir basınç yükleniyor. Bu basınçla birlikte de maskenin içinde polimer liflerin şeffaf olanlarını göremiyoruz ama farklı tip olanları çok rahatlıkla görebiliyoruz. Nanorobot dediğimiz aslında bu kıvrıl yaşam değil, lif parçacıkları oluyor. Bu bütün maskelerde olabiliyor, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği 'meltblown' dediğimiz cerrahi maskelerde daha fazla oluyor. Pamuksu lifli olan maskelerde oluşmuyor ama normalde polimer liflerle birlikte olan yeni teknolojili, koruyuculuğu fazla olan maskelerde sıcak hava baloncuklarıyla birlikte hidrostatik bir yük yükleniyor ve buna bağlı olarak da bu polimer lifler açığa çıkıyor.

''CANLI DEĞİL, İPLİKSİ ÇIKINTILAR''

Kesinlikle yüksek ısıda su buharıyla oluyor, bizim nefesimizle bu su buharı oluşmuyor. Normal hayatta, gündelik hayattaki kullanımımızda bu liflerin oluşması mümkün değil. Zaten bunlar normal bildiğimiz polimer lifleri. Herhangi bir ipliksi çıkıntılar, farklı renkte gözüktüğü için nano robotlara benzetiliyor, robotla alakası yok. Biyolojik bir canlıdan da bahsetmiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Su buharına tutulan maskelerden kurtçuk çıktığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Son günlerde sıcak su buharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığına dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Konuyu değerlendiren dahiliye uzmanı, kurtçuğa benzetilen oluşumların maskenin su buharına tutulmasıyla birlikte ortaya çıkan plastik çıkıntılar olduğunu belirtti.

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