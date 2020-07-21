Su borusuna sıkışan köpek yavrusu çıkartıldı Dörtyol ilçesinde su borusuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dörtyol ilçesinde su borusuna sıkışan köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bir menfezden köpek sesi geldiğini fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi.

Söz konusu menfezde inceleme yapan itfaiye ekipleri, köpek yavrusunun su borusuna sıkıştığını fark etti.

Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu köpeği sağ şekilde çıkartmayı başlardı.

İtfaiye ekiplerinin bu çalışması mahalle sakinleri tarafından alkışlanırken, köpek yavrusuna su ve süt içirildi.

Kaynak: AA