Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
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Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sıkıştıkları su borusunda mahsur kalan 6 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

14.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:18
Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı

'ın Dörtyol ilçesinde sıkıştıkları su borusunda mahsur kalan 6 köpek yavrusunu ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yeşilköy Mahallesi'nde toprağın altına gömülü 16 metre uzunluğundaki su borusunun içerisinde 6 köpek yavrusunun sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu köpekleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Köpekler mahalle sakinlerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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