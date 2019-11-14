Su borusuna sıkışan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sıkıştıkları su borusunda mahsur kalan 6 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sıkıştıkları su borusunda mahsur kalan 6 köpek yavrusunu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yeşilköy Mahallesi'nde toprağın altına gömülü 16 metre uzunluğundaki su borusunun içerisinde 6 köpek yavrusunun sıkıştığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu köpekleri sıkıştığı yerden kurtardı.
Köpekler mahalle sakinlerine teslim edildi.