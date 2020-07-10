Su borusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde su borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
10.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:33
Amasya'nın Merzifon ilçesinde su borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde su borusuna bir kedi sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su borusunu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
İtfaiye görevlileri, daha sonra kediyi salıverdi.
Kaynak: AA