13.08.2019 19:17

Su borusu volkan gibi böyle patladı

SİVAS - Sivas'ta patlayan su borusu ilginç görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta Aydoğan mahallesinde eskiyen su borusu kendiliğinden patladı. Patlamanın etkisi ile borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselince ortaya ilginç görüntüler çıktı. SİBELSKİ ekiplerinin müdahalesi ile su kesilerek, tonlarca suyun boşa akması engellendi. Patlayan boru kısa sürede onarıldı.

Kaynak: İHA