Su borusu volkan gibi böyle patladı

Su borusu volkan gibi böyle patladı

Su borusu volkan gibi böyle patladıSİVAS - Sivas'ta patlayan su borusu ilginç görüntüler oluşturdu.

13.08.2019 19:17
Su borusu volkan gibi böyle patladı

Su borusu volkan gibi böyle patladı
SİVAS - Sivas'ta patlayan su borusu ilginç görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta Aydoğan mahallesinde eskiyen su borusu kendiliğinden patladı. Patlamanın etkisi ile borudan çıkan tazyikli su metrelerce yükselince ortaya ilginç görüntüler çıktı. SİBELSKİ ekiplerinin müdahalesi ile su kesilerek, tonlarca suyun boşa akması engellendi. Patlayan boru kısa sürede onarıldı.

Kaynak: İHA
Su borusu volkan gibi böyle patladı
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