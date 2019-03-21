Su Borusu Patlayınca Yolda Göçük Oluştu
Adana'da su borusunun patlaması nedeniyle yol su altında kaldı, araç sürücüleri ve yayalar güçlük yaşadı.
Adana'da su borusunun patlaması nedeniyle yol su altında kaldı, araç sürücüleri ve yayalar güçlük yaşadı.
Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir sokakta içme suyunu sağlayan şebeke borusu basınç nedeniyle patladı.
Patlaktan dolayı yolda göçükler meydana geldi, mahalle bekçileri sokağa girmek isteyen araç sürücülerinin ve yayaların yolun çökme tehlikesine karşı ilerlemelerine izin vermedi.
Patlayan borudan çıkan suyun Vefa Caddesi'ne doğru akması dolayısıyla bağlantılı yollardan gelen sürücüler ve yayalar güçlükle ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye görevlileri sokağı, giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekerek araç trafiğine kapattı.
Adana Su ve Kanalizasyon (ASKİ) ekiplerinin yol ve patalayan boruyu tamir çalışması sürüyor.