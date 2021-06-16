Su borusu patladı, yollar göle döndü

Su borusu patladı, yollar göle döndü Erzurum'da su borusunun patlaması üzerine yollar göle döndü.

Su borusu patladı, yollar göle döndü

ERZURUM - Erzurum'da su borusunun patlaması üzerine yollar göle döndü.

Erzurum-Bingöl karayolu üzerinde bulunan ana şebeke suyu borusu bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı. Borunun patlamasının ardından yol bir anda suyla doldu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılmasının ardından ekiplerin çalışmalarını tamamlanmasıyla karayolu tek şerit olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı