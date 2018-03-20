Su Borusu Patladı, Yol Çöktü

Sinop'ta ana su borusunun patlaması sonucu yol çöktü.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmenci köyünde ana su borusu patladı. Patlayan su borusu yolun çökmesine yol açtı. O esnada yoldan geçmekte olan Ali Karabulut'a ait 57 AK 752 plakalı otomobil yolun çökmesi nedeniyle oluşan çukura girdi. Olay yerine gelen Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yardımıyla araç çukurdan çıkarıldı.

Olayda yaralanan veya maddi hasar oluşmadı. - SİNOP