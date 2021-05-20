Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı Tazyikli su nedeniyle evler ve araçlarda zarar oluştu Gaziantep'te bir tesisteki su borusunun patlaması sonucu oluşan tazyikli suyun yüksekliği 6 katlı binanın boyunu aştı.

Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı

Tazyikli su nedeniyle evler ve araçlarda zarar oluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir tesisteki su borusunun patlaması sonucu oluşan tazyikli suyun yüksekliği 6 katlı binanın boyunu aştı. Tazyikli su nedeniyle daireler ile bina önündeki araçlarda zarar oluştu.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir tesiste meydana geldi. Tesis içerisinde bulunan tazyikli su borusu, bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı. Su borusunun patlaması sonucu oluşan tazyikli suyun yüksekliği görenleri hayrete düşürürken, yolun karşı tarafındaki 6 katlı binanın boyunu da aştı.

Ekipler müdahale etti, binada zarar oluştu

Yaşanan olay nedeniyle bölgede panik meydana gelirken, durum Gaziantep Su ve Kanalizasyonu Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Ekiplerin çalışması sonucu boruda oluşan hasar giderilirken, tazyikli sudan etkilenen binadaki evlerde ve bina önündeki araçlarda zarar meydana geldi.

Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı
Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı
Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı
Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba, tahliye edildi
Kızını taciz eden kişiyi öldüren baba, tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Burak Sergen Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su borusu patladı, tazyikli su 6 katlı apartman boyunu aştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 20:11:57. #1.13#

title