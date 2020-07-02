Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
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Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü Yolda büyük çukur oluşurken, onlarca evi su bastı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesine ait ana boru patladı.

02.07.2020 05:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 05:52

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Yolda büyük çukur oluşurken, onlarca evi su bastı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesine ait ana boru patladı. Yolda dev çukur oluşurken onlarca ev sular altında kaldı.

Olay, gece 00.30 sıralarında Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi ile Arapçeşme Mahallesi'ni birbirinden ayıran Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İçme suyunun geçtiği ana boru henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı. Borudan fışkıran sular caddeye taştı. Sokaklar ve evler sular altında kalırken, vatandaşlar hemen yetkilileri haber verdi. Kısa sürede olay yerine İSU görevlileri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Onlarca ev sular altında kalırken, vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye görevlileri evlere dolan suyu tahliye etmek için uğraştı. Caddelere akan kum ve çamur sebebiyle temizlik ekipleri uzun süre ter döktü. Yolda ise dev çukur oluştu.

İtfaiye ekiplerinin cadde, sokak ve evlere dolan suyu tahliye etmek için çalışması sürüyor.

Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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