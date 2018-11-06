Su Borusu Patladı: Mahalle Su Altında Kaldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde Beyazsu'dan gelen içme suyu boru hattının patlaması sonucu mahalle sular altında kaldı. Olay, akşam saatlerinde Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Beyazsu'dan gelen içme suyu boru hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle boru hattından fışkıran tazyikli su mahalledeki evleri etkiledi. Su baskınında 12 ev sular altında kalırken hasar oluştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri evlerdeki suyu tahliye etti.

(Beril Solmuşgül/İHA)