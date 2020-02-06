Su borusu patladı, cadde göle döndü

06.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:09

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde su borusunun patlaması sonucu cadde ve bazı sokaklar göle dönerken, araç trafiğine kapatıldı.

Öztrak Caddesi'nin altından geçen su borusunda henüz belirlenmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından cadde ile bağlı bazı sokaklar suyla kapanırken, adeta göle döndü. Suyla kaplanan caddeler zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, ilçenin Fevzipaşa Mahallesi'nin tamamına, Gazi Osman Paşa Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin bir bölümüne su verilemedi. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, patlağı onarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Ana isaleye bağlı 3-5 mahallenin suyunu besleyen 300'lük asbest boru patlamış. Bir saatliğine şehrin tamamının suyunu keseceğiz. Burası azaldıktan sonra diğer mahalleyi besleyen kısmı tamir ettikten sonra yeniden su verilecek. Bir saat tüm mahallelerde kesinti var. Sonra burası yapılana kadar da diğer bölgelerdeki su kesintisi bu tamirat bitene kadar sürecek" dedi.

Kaynak: DHA