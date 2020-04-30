Su borusu patladı, asfalt yerinden söküldü
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Su borusu patladı, asfalt yerinden söküldü

Su borusu patladı, asfalt yerinden söküldü
30.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:50

- Su borusu patladı asfaltlar yerinden söküldü Bodrum'da patlayan su isale hattı sonrası ortalık savaş alanına döndü, yolda dev bir çukur oluştu, asfaltlar yerinden söküldü.

- Su borusu patladı asfaltlar yerinden söküldü

MUĞLA - Bodrum'da patlayan su isale hattı sonrası ortalık savaş alanına döndü, yolda dev bir çukur oluştu, asfaltlar yerinden söküldü.

Ortakent ile Bitez Mahallesi arasındaki Ortaköy yolunda geçen 17 Nisan'da ana isale hattı patlaması yaşanmıştı. Bugün öğleden sonra da aynı noktaya yakın bir yerde yine bir patlama meydana geldi. Ana isale hattında yaşanan patlama sonrası tonlarca su, rampadan aşağı aktı. Caddenin altı kısmı göle döndü. Patlama esnasında cadde üzerine bir araç veya yaya olmaması olası bir olumsuzluğu engelledi. İhbar edilmesi üzerine MUSKİ ekipleri suyu kesti. Patlamanın meydana geldiği bölgede yol trafiğe kapatılıp karşı şeritten trafik akışı sağlandı. Caddenin göle dönen alt kısmında ise araçlar güçlükle ilerledi. Patlamanın olduğu noktada ise dev bir çukurun oluştuğu görüldü. Cadde üzerindeki asfalt kaplamanın da bazı kısımlarında kalktığı gözlendi.

MUSKİ ekipleri patlamanın olduğu noktada çalışma başlattı.

Su borusu patladı, asfalt yerinden söküldü

Kaynak: İHA

Manşet

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