Su Borusu Patladı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu vatandaşlar ve araçlar zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Ali Baba Mahallesi'nde yol çalışması yapan iş makinesi içme suyu hattına zarar verdi.

Patlayan borudan toprak yola taşan sular adeta küçük bir dere oluşturdu. Yolu kullanan vatandaşlar ve araçlar çamurlu su dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Bazı çocuklar ise ayakkabılarını çıkararak suyla kaplı yoldan geçmeye çalıştı.

Yetkililer, bölgede suların kesildiğini ve patlayan borunun onarım çalışmalarına başlandığını belirtti.