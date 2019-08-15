Su borcu taksitlendirmede süre uzatıldı

15.08.2019 13:11

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su borcu olan vatandaşlara tanınan 25 aya varan taksitlendirme fırsatı, 30 Eylül 2019'a kadar uzatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların borçtan dolayı suyunun kesilmesi gibi bir sorunla karşılaşmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla GASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, daha öncesinde 10 Temmuz-10 Ağustos'a kadar uygulanan su borcu taksitlendirme süresi, 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai sonuna kadar uzatıldı.

Biriken su borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla, her bütçeye uygun taksitlendirme imkanı sunan GASKİ, su borcunu ödemek isteyenlere son kez kapısını açacak.

Tüm GASKİ şubelerine gelen vatandaşlar, 25 aya varan vadeden veya kendilerine sunulacak diğer seçeneklerden yararlanabilecek.

Kaynak: AA