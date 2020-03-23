Su borçları ertelendi Korona virüsle mücadeleyi her alanda sürdüren Adıyaman Belediyesi, hijyen önlemleri kapsamında su borcundan dolayı su kesintilerinin yaşanmayacağını ve borçların bir ay ertelendiğini duyurdu.

Korona virüsle mücadeleyi her alanda sürdüren Adıyaman Belediyesi, hijyen önlemleri kapsamında su borcundan dolayı su kesintilerinin yaşanmayacağını ve borçların bir ay ertelendiğini duyurdu.

Daha öncede birçok alanda önemli karar alan Adıyaman Belediyesinin aldığı son karar gereği, su faturası borcu olan vatandaşlar için su kesintisine gidilmeyeceği açıklandı.

Suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan 2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını alındı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, insan sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturan korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında aldıkları kararın ivedi şekilde uygulamaya konulduğunu dile getirdi. Yetkililer, "Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerde vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA