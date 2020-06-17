Su birikintisine girerek devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Su birikintisine girerek devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kars'ta otomobil sürücüsü, sağanak sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

17.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:58

Kars'ta otomobil sürücüsü, sağanak sonrası oluşan su birikintisi nedeniyle aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Murat Akbalık idaresindeki 06 KM 424 plakalı otomobil, Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri kavşağında su birikintisi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle elektrik direğine çarparak devrildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Akbalık, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kazanın yaşandığı alandaki su birikintisini greyder yardımıyla boşalttı.

Su birikintisine girerek devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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