ELAZIĞ (İHA) - Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da su birikintisine giren otomobil takla attı. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Elazığ Güney Çevre Yolu Keklik Tepe üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 34 TY 9504 plakalı otomobil, yağmur sonrası oluşan su birikintisine girdi. Hızla su birikintisine çarpan otomobili takla attı. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin tedavisi ambulansta yapılırken biri ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Su birikintisinin boşaltılması için karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.