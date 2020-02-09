Su birikintisine düşen araç buz tuttu
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Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Su birikintisine düşen araç buz tuttuAdana'nın Tufanbeyli ilçesinde buz tutan su birikintisine düşen otomobil, çıkartılamadı.

09.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:09
Su birikintisine düşen araç buz tuttu

Su birikintisine düşen araç buz tuttu

'nın ilçesinde buz tutan su birikintisine düşen otomobil, çıkartılamadı.

Tufanbeyli ilçesinde sabaha karşı eksi 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle sular buza dönüştü. Yolların buz tuttuğu ilçede, su birikintisine düşen otomobil buzlanma nedeniyle çıkartılamadı. Aracını terk eden sürücü, başka bir araçla bölgeden ayrıldı. Otomobilin buzun etkisini kaybetmesinin ardından çıkartılacağı öğrenildi. İlçede soğuk havanın 3 gün boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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: Su birikintisine düşen araç buz tuttu
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