Su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı
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Su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı

Su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da karayolunda su borusu patlayınca sürücüle zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'da karayolunda su borusu patlayınca sürücüle zor anlar yaşadı. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolunda meydana geldi. Yolda sur birikintisi olduğunu ve kazaya sebebiyet vereceği yönünde çok sayıda ihbar alan polis ekipleri Gümüşkent Kavşağı yakınlarına geldiklerin yolda büyük bir su birikintisi olduğunu fark etti. Ardından yolun bir kısmını dubalarla kapatan ekipler araçların su birikintisine girmesinin önüne geçti. Ardından bölgeye gelen belediye ekipleri patlayan su borusuna müdahale etti. Yaşanan su patladığından dolayı sürücüler kısa süreli de olsa zor anlar yaşarken, bir süre yolda trafik tek şeritten sağlandı. Herhangi bir kazanın olmadığı olayda yoldaki trafik yaklaşık 1 saat sonra normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

Su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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