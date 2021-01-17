Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı

OSMANİYE'de dereyatağı üzerindeki su bendinde mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de belediye ekipleri, 4 gündür etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle kent genelinde olumsuzlukların önüne geçmek ve olası sel baskınlarını engellemek için sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Karaçay dere yatağı bölgesindeki su bendinde çalışma yapan ekipler, bend üstünde bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Ekipler, sel suları arasında set üzerinde güçlükle duran sokak köpeğini kurtarmak için harekete geçti. Ayağından çekilerek alınan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL