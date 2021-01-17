Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı

17.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:23
Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı

OSMANİYE'de dereyatağı üzerindeki su bendinde mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

OSMANİYE'de dereyatağı üzerindeki su bendinde mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de belediye ekipleri, 4 gündür etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle kent genelinde olumsuzlukların önüne geçmek ve olası sel baskınlarını engellemek için sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda Karaçay dere yatağı bölgesindeki su bendinde çalışma yapan ekipler, bend üstünde bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti. Ekipler, sel suları arasında set üzerinde güçlükle duran sokak köpeğini kurtarmak için harekete geçti.  Ayağından çekilerek alınan köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.


Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Su bendi üzerinde mahsur kalan köpek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 12:25:47. #1.15#
title