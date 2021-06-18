SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU
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SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu.

İstanbul DHA - İSTANBUL sağanak yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır denildi.

Diğer açıklamada ise, Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır uyarısı yer aldı.

SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU
SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU
SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU
SU BASKINLARI TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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