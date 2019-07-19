Su baskını ve toprak kayması

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesinde bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile ilgili diğer ekiplerin, kaybolan 4'ü çocuk 6 vatandaşı arama çalışması gün boyu sürdü.

na akşam saatlerinde ara verildi.

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Bölgede DSİ ekiplerinin dere kenarındaki çalışması sürerken Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü'nün gezici sağlık aracı ve diğer yardım kuruluşlarının vatandaşlara yardımları sürüyor.

Çalışmalara, yarın sabah itibariyle devam edilecek.

Ekiplerin 3 bölgeye ayrılarak yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında, jandarmanın iz köpekleri ve iHA'lar da kullanılıyor.

Bu arada Esmahanım köyündeki bazı vatandaşlar, selden arta samanlarını derenin içerisinde geçirerek traktöre yüklediği görüldü.

Kaynak: AA