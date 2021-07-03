Su baskını nedeniyle mağarada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Su baskını nedeniyle mağarada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)

Su baskını nedeniyle mağarada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

VALİ, KÖYLERDE SU BASKINLARININ BOYUTU HAKKINDA BİLGİ ALDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanakta, 2 yıl önce selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de su baskınları meydana geldi.

VALİ, KÖYLERDE SU BASKINLARININ BOYUTU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanakta, 2 yıl önce selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de su baskınları meydana geldi. Su baskınları sel boyutuna ulaşmazken, yalnızca yollarda su birikintiler ve ufak çaplı heyelanlar yaşandı. Bölgede bu gece de beklenen yoğun yağmur ile ilgili tedbirlerin alındığı öğrenildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Uğurlu ve Esmahanım köylerine giderek, su baskınlarının boyutu hakkında bilgi aldı.

'RİSKLİ EVLERDE KİMSE KALMASIN'

Vali Atay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız, iş makinesi operatörlerimiz olay yerine sevk edildi. Herkes görevinin başında. Bu gece de kısmen yağış olması bekleniyor. Buradan muhtarlarımıza, kaymakamımıza çağrımızdır; arkadaşlarımız da şimdi uyarıyorlar. Her türlü uyarıyı yapıyorlar. Riskli evlerde kimse kalmasın. Biz hepsini misafir edeceğiz. En azından bu geceyi bir atlatalım. Tüm birimlerimiz olay yerinde. Tüm ekiplerimiz müdahale ediyorlar" dedi.


Su baskını nedeniyle mağarada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
Edirne'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Mustafa Varank Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Diego Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Su baskını nedeniyle mağarada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 20:42:44. #1.14#

title