Su baskını nedeniyle mağarada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı (2)

VALİ, KÖYLERDE SU BASKINLARININ BOYUTU HAKKINDA BİLGİ ALDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanakta, 2 yıl önce selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de su baskınları meydana geldi.

VALİ, KÖYLERDE SU BASKINLARININ BOYUTU HAKKINDA BİLGİ ALDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan şiddetli sağanakta, 2 yıl önce selde 7 kişinin hayatını kaybettiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de su baskınları meydana geldi. Su baskınları sel boyutuna ulaşmazken, yalnızca yollarda su birikintiler ve ufak çaplı heyelanlar yaşandı. Bölgede bu gece de beklenen yoğun yağmur ile ilgili tedbirlerin alındığı öğrenildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, Uğurlu ve Esmahanım köylerine giderek, su baskınlarının boyutu hakkında bilgi aldı.

'RİSKLİ EVLERDE KİMSE KALMASIN'

Vali Atay gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız, iş makinesi operatörlerimiz olay yerine sevk edildi. Herkes görevinin başında. Bu gece de kısmen yağış olması bekleniyor. Buradan muhtarlarımıza, kaymakamımıza çağrımızdır; arkadaşlarımız da şimdi uyarıyorlar. Her türlü uyarıyı yapıyorlar. Riskli evlerde kimse kalmasın. Biz hepsini misafir edeceğiz. En azından bu geceyi bir atlatalım. Tüm birimlerimiz olay yerinde. Tüm ekiplerimiz müdahale ediyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük