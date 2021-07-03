SU BASKINI NEDENİYLE MAĞARADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI
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SU BASKINI NEDENİYLE MAĞARADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Fakıllı Mağarası'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskını yaşanan Fakıllı Mağarası'nda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Akçakoca ilçesinde dereler taştı. Sağanak yağış Düzce'de etkili oldu. Yağış nedeni ile şehrin farklı bölgelerinde su taşkınları meydana geldi. Akçakoca ilçesinde bulunan Fakıllı Mağarası'nda da su baskını meydana geldi. 1'i bebek 7 kişilik aile gezi için girdikleri mağarada mahsur kaldı. Köylülerin haber vermesi ile bölgeye ulaşan Düzce Arama Kurtarma Ekipleri 7 kişiyi mağaranın içerisinden kurtardı.

Kurtarma çalışmasını gerçekleştiren Düzce Arama Kurtarma Ekibinden Serdar Özgür Variçli, '7 kişilik aile Akçakoca'ya gezmeye gelmiş. Daha sonra bölgede bulunan Fakıllı Mağarasına gelmiş. Bu esnada etkili olan sağanak yağış sebebi ile köyde bulunan dere taşmış ve yönü değişmiş. Yönü değişen dere mağaraya doğru akmaya başlayınca içerdekiler mahsur kalmış. Vatandaşlar köylülere haber vermiş. Biz de bölgeye yakındık. Hemen geldik ve ekip arkadaşlarım ile burada hemen kol kola girerek 1'i bebek 7 kişiyi kurtardık. Sağlık durumları iyiydi. Kadın içeride kaldığı için biraz korkmuştu. Bebekte ıslandığı için ağlıyordu. Herhangi bir sorunları yoktu. Köy muhtarı ile görüşerek mağaraya giriş çıkışları durdurduk.' dedi.

Etkili olan sağanak yağış sebebi ile Fakıllı Mağarası'na giriş çıkışlar kapatıldı.

SU BASKINI NEDENİYLE MAĞARADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI
SU BASKINI NEDENİYLE MAĞARADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI
SU BASKINI NEDENİYLE MAĞARADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI
SU BASKINI NEDENİYLE MAĞARADA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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