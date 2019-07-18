ABD Başkanı Donald Trump, S-400 meselesiyle ilgili, "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Washington yönetiminin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması konusunda, "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" dedi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması sebebi F-35 savaş uçağı sistemine dahiliyetinin askıya alındığı ve 31 Temmuz itibari ile programdan tüm ilişiğinin kesileceği açıklanmıştı. ÖNCEKİ YÖNETİM TÜRKİYE KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI" ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili, "Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı" dedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşen Donald Trump, Türkiye'ye S-400 krizi sebebi ile yaptırım yapılıp yapılmayacağı konuyla ilgilendiklerini belirterek, "O konuya bakıyoruz, birçok sebepten dolayı çok zor bir durum. Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı. Bu çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

"Yaptırım konusunda henüz bir açıklamamız yok" diyen Trump konuyla ilgilendiklerini belirtti. Trump, Rutte ile görüşmesinden önce ABD Engelliler Olimpiyat Ekibini kutlamak için düzenlenen etkinlik sırasında gazetecilerin odadan çıkarıldığı anda gelen Türkiye'ye yaptırım olup olmayacağı sorusuna ise, "Şu anda Türkiye'ye yaptırım konusuna bakmıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

(İHA)

Kaynak: İHA