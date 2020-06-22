"Şu Anda Benim Vatanım Türkiye" 7 yıl önce ailesiyle birlikte Mersin'e yerleşen 34 yaşındaki Suriye kökenli işadamı Mohammed Fanssa'nın sahibi olduğu ambalaj fabrikasında imal edilen ürünler; Katar, Kuveyt, Moritanya, Fas, Suriye ve Irak'a ihraç ediliyor.

7 yıl önce ailesiyle birlikte Mersin'e yerleşen 34 yaşındaki Suriye kökenli işadamı Mohammed Fanssa'nın sahibi olduğu ambalaj fabrikasında imal edilen ürünler; Katar, Kuveyt, Moritanya, Fas, Suriye ve Irak'a ihraç ediliyor. Fanssa ve İzmir'deki kuzenleri, Türkiye'de 180 kişiye istihdam sağlıyor Kaynak: DailyMotion.com