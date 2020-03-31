"Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.
31.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:15
Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık."
(İHA)
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Kaynak: İHA