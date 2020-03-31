"Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.

Bakan Soylu: "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık." (İHA) Kaynak: İHA