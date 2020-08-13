Su altında sürpriz evlilik teklifi ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ender Ozan Albayrak(38), kız arkadaşı Kübra Özkan'a(26) evlenme teklifini su altında hazırladığı pankartla yaptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ender Ozan Albayrak(38), kız arkadaşı Kübra Özkan'a(26) evlenme teklifini su altında hazırladığı pankartla yaptı.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında işçi olarak çalışan Ender Ozan Albayrak, İstanbul'da muhasebeci olarak çalışan kız arkadaşı Kübra Özkan'a evlilik teklifi için farklı bir sürpriz yapmak istedi. Dalış tutkunu Kübra Özkan ile Çanakkale'ye bağlı Gökçeada ilçesine giden Ender Ozan Albayrak, su altında evlilik teklifi hazırladı. 1 Ağustos günü bir dalış okuluyla organizasyon düzenleyen Albayrak, 'Benimle evlenir misin? Kübra-Ozan' yazılı pankart hazırladı. Dalış okulu personeli, Albayrak ve Özkan'dan önce dalış yaparak pankartı su altına yerleştirdi. Erkek arkadaşıyla birlikte dalış yapan Kübra Özkan, su altında pankartı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ender Ozan Albayrak, yanında bulunan yüzüğü çıkararak evlenme teklif etti. Teklifi kabul eden Kübra Özkan, yüzüğü parmağına taktı. Tatil dönüşünde Ender Ozan Albayrak Ereğli'ye, Kübra Özkan ise İstanbul'a döndü. Albayrak, kız arkadaşıyla görüntülü konuşarak hasret giderdi. Sürprizle çok mutlu olduğunu belirten Kübra Özkan, "Ben tam bir deniz aşığıyım. Tam yerinde oldu aslında. Benim denize olan aşkıma karşılık su altında evlilik teklifi güzel bir jestti. Unutulmaz bir hareketti. Beklemiyordum. O yüzden de çok büyük bir mutluluk oldu benim için. Sudan dışarıya çıktığımız an maskeleri çıkarıp birbirimize sarıldık. Tüple zor oldu aşağıda ama güzel bir anı olarak kalacak. Zaten Gökçeada dalış okulu da o anları ölümsüzleştirdi. Çok güzel video ve fotoğraflarımız var. Suyun altında maskelerle denedik ama olmadı. Bir temas kurduk. Ama suyun üzerinde o mutluluğu yaşadık. Düğün ile ilgili ise kendi kendine çıtayı yükseltiyor. Daha ne yapabilir bilmiyorum." dedi.

Ender Ozan Albayrak ise kız arkadaşının deniz tutkusu nedeniyle böyle bir evlenme teklifli organize ettiğini ifade ederek, "Ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Ondan sonra da ilişkimiz kısa sürede aşka dönüştü. Onu ilk gördüğümde onun benim için doğru kişi olduğunu anlamıştım. Kübra denizi çok seviyor. Denize girdiği zaman saatlerce yüzüyor. İyi bir yüzücü ve iyi bir sporcu. Denize olan bu sevgisinden dolayı 1 Temmuz Kabotaj bayramında denizcilik mesleği ile hiç alakası olmamasına rağmen çiçek göndererek Kabotaj Bayramını kutlamıştım. Çünkü o benim denizkızım. O yüzden etkilendim ve böyle bir karar verdim. Su altında deniz ile alakalı olmasını düşündüğüm için denizin altında yaptım. Çok da güzel oldu. Düğün ile ilgili de kafamda bir proje var. Tekne yanaştırabileceğim bir yerde düğün yapabilirsek, düğün salonuna tekne ile gitmeyi düşünüyorum."

Kaynak: DHA