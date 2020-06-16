Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği

KORONAVİRÜS kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi.

Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği
16.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:48

KORONAVİRÜS kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. 'Yeni normal' hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.

1 Haziran'dan itibaren denizle buluşan dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizlemeye başladı. Kentin dünyaca ünlü falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi. Kameranın kadrajına üç ay önce koronavirüs önlemleri nedeniyle insanların hayatına yoğun olarak giren maske ve plastik eldivenlerin görüntüleri yansıdı. Su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yapan dalgıçlar, plastik şişe ve çöplerin yanı sıra maske ve plastik eldivenler de çıkarttı.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alamder, sokağa atılan ve yağmur sularının denize sürüklediği maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını söyleyen İsa Alamder, 20 metre derinlikte, 1000 metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını söyledi.DENİZ DİBİNDE YOK YOKTemizlik taramasında plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere rastladıklarını anlatan Alemdar, şöyle konuştu: "Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Fakat birkaç gündür maske ve eldivenleri çok fazla görür olduk. Bunlar denize, dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sahil kenarında denize giren vatandaşlar çöp kutusuna atmak yerine ya elinden düşürüyor ya da farkında olmadan maske denize uçuyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Pandemi süreci başladığından bu yana tüm dünyanın sorunu olan bu problemi biz de Antalya'da görmeye başladık. Vatandaşlar, eldiven maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli."'GELECEKTE YENİ PROBLEMLERLE KARŞILACAĞIZ?Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen su altı film yapımcısı Alican Abacı ise korona süreciyle birlikte su altını kirleten unsurlara eldiven ve maskelerin de eklendiğini söyledi. Bu iki materyali hemen hemen her dalışında görüntülediğini anlatan Abacı, "İnsanlar bunları bir şekilde elinden hızlıca çıkarmak istiyor, bu da doğayı kirletiyor. Bu karşılaştığımız şeyler hafife alınacak kirlenmeler değil. Gelecekte yeni çevre problemleriyle karşılaşacağız" diye konuştu.ADRASAN SAHİLİNE MASKELER VURDU

Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da da sahile kullanılmış maskeler vurdu. Tatilcilerin denize girip, zaman geçirdiği sahil şeridinde başı boş yüzüp kıyıya vuran maskeler, tatilcileri rahatsız etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Erdoğan'ın masasındaki Ayasofya anketi! CHP'lilerin yüzde 40'ı olumlu bakıyor
Erdoğan'ın masasındaki Ayasofya anketi! CHP'lilerin yüzde 40'ı olumlu bakıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Sıkıştığı araçtan sağ kurtarılan çocuk, çektiği acılara rağmen önce yakınlarını sordu
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a üstü kapalı eleştiri: Geçmiş başarıları teminat göstermek durağanlık göstergesi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Caner Erkin Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Su altında 'maske ve eldiven' kirliliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 09:48:59. #1.14#
title