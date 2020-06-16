Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip, dua ediyorlar
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Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip, dua ediyorlar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj dolayısıyla sular altında kalan mezarlıkta yakınları bulunanlar, can yeleklerini giyip, sandalla açılarak, dua ediyor.

Su altında kalan mezarlığa sandalla gidip, dua ediyorlar
16.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:24

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 10 yıl önce yapılan baraj dolayısıyla sular altında kalan mezarlıkta yakınları bulunanlar, can yeleklerini giyip, sandalla açılarak, dua ediyor.

İnegöl'de elektrik üretiminde kullanılan Boğazköy Barajı'nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından Hamzabey Mahallesi'nde 3 mezarlığın bulunduğu araziler, sular altında kaldı. Osmanlı'nın ilk şehidi kabul edilen Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı mahallede oturanlar, yakınlarına ait mezarlara gidip, dua edebilmek için sandalla açılıyor. Can yeleklerini giyerek, kıyıdan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mezarlara ulaşanlar, dua ediyor.Hamzabey Mahallesi'nin geçmişinin 1200 yılına kadar uzandığını söyleyen muhtar Sadullah Arda, "Osmanlı dönemine dayanan tarihi var. Baraj sularının gelmesiyle daha güzel oldu. Çeşitli kuş türleri buraya gelip güzellik kattı. Suların gelmesiyle yakınlarımızın bulunduğu mezarlıklar sular altında kaldı. Mezarlık alanına karadan ulaşamıyoruz. Sandallara binerek, mezarlık alanına gelip, dua ediyoruz. Biraz tehlikeli de olsa ölmüşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Can yeleklerimizi giyip, sandalda dua ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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