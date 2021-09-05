SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
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SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı tamamlandı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı tamamlandı. Yıl sonunda su tutmaya başlayacak barajla Yusufeli ilçesi, 7'nci yerine taşınmaya hazırlanıyor. Su altında kalacak ilçeyi görmek isteyen, il dışında yaşayan yöre halkı için tur düzenlenmeye başladı. Kafileler halinde gelenler, eski ilçeyi geziyor, hatıralarını son kez yad ediyor.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla, tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi.

YUSUFELİ 7'NCİ KEZ TAŞINACAK

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Taşınacak ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmalarında sona gelindi. Halk, yaklaşık 4 ay sonra su altında kalacak ilçeye vedaya hazırlanırken, bir yandan da mevcut ilçeye turlarla ziyaretçiler geliyor. İl dışında yaşayan yöre halkı, turlarla geldiği ilçeyi gezip, hatıralarını yad ediyor.

'İLÇEMİZ OLAĞANÜSTÜ BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR'

Kocaeli'den turla gelen yaklaşık 50 kişi, çalışmalar hakkında Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'den bilgi aldı. Aytekin, 'İlçemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor ve böyle bir dönemde bile ilçemize turistler geliyor. Kocaeli'den gelen misafirlerimize çalışmalarla ilgi bilgi verdik, gelecekte neler olacağını anlattık' dedi.

'SON KEZ BÖLGEYİ GEZMEK İSTEDİK'

Turla ilçeye gelen Kocaeli-Yusufeli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Tokgöz, 'Bölgede baraj çalışmaları var, o nedenle mevcut ilçe sular altında kalacak. Bizler de son bir kez ilçe sular altında kalmadan bu bölgeyi gezmek istedik' dedi.

Adalet Bora, 'Yusufeli'nin çok güzel ve hazin bir hikayesi var. Burayı gezmeye geldik ama artık son kez burayı geziyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra Yusufeli, sular altında kalacak' diye konuştu. Gizem Candemir, 'Yusufeli'nin artık son manzaralarına şahit oluyoruz. Çünkü sular altında kalacak. Yusufeli, 7'nci kez taşınacak. Burada yaşayanlar, evlerinden ve iş yerlerinden ayrılacak' dedi. Mikail Kalyoncu da sular altında kalacak ilçenin mevcut halini son kez görmek istediklerini belirtti.

SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR
SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'YE TUR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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