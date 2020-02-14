Su altında evlendiler

14.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:51

Tayland'da bir çift, su altında düzenlenen törenle dünya evine girdi.



Tayland'ın Trang kentinde yaşayan bir çiftin nikahı su altına kıyıldı. Yurapa Chutchawatwimol ve Robert Christian, su altında düzenlenen törenle dünya evine girdi. Su altında kurulan nikah masasında imzalarını atan çift, 11 dalgıcın da katılımıyla yeni hayatlarına merhaba dedi.



Nikah töreninin ülkedeki turizmi geliştirmek amacıyla Sevgililer Günü'nde yapıldığı ifade edildi. - BANGKOK

Kaynak: İHA