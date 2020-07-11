Su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgelerinin süresini valilikler... Su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri, artık valiliklerce verilen izin süresince geçerli olacak.

Su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri, artık valiliklerce verilen izin süresince geçerli olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğin 29'uncu maddesi birinci fıkrasında yer alan, "Yabancı bayraklı yatlar, su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri her yıl yenilenir. Deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerine düzenlenen işletme belgeleri ise işletmenin adres, tür, kapasite ve statüsünde herhangi bir değişiklik olmadıkça geçerlidir." ifadesi değiştirildi.

Değişiklik ile artık su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri valiliklerce verilen izin süresince geçerli olacak.

Deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerin adres, tür, kapasite ve statüsünde değişiklik olması durumunda ise işletme belgelerinde gerekli değişiklikler yapılacak.

Kaynak: AA