Su altı sporlarında yeni sezonun ilk yarışında 7 Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun yeni sezondaki ilk ulusal yarışması Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'nda gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 7 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun yeni sezondaki ilk ulusal yarışması Serbest Dalış Havuz Bireysel Federasyon Şampiyonası'nda gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 7 Türkiye rekoru kırıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Kartal ilçesindeki Hasan Doğan Spor Kompleksi Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen şampiyonaya kadınlar ve erkekler kategorisinde 67 sporcu katıldı.

Okyanus Su Sporları Kulübü'nden Sude Fidan, gençler kategorisinde statik apnea yarışında nefesini 5 dakika 9.66 saniye tutarak, dinamik apne çift palet yarışmasında da 129,8 metre mesafe katederek Türkiye rekorları kırdı.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Damla Pınar Özdemir, hız apnea (paletli 100 metre) mücadelesini 43.71 saniyede tamamlayarak genç kadınlarda Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Aynı spor kulübünden Zeynep Aydemir ise dinamik apnea paletsiz yarışını 105,2 metrede tamamlayarak genç kadınlarda Türkiye rekoruna imza attı.

Genç erkeklerde Süleymanpaşa Belediye Gençlik Spor Kulübü'nden Özgür Seyrel, statik apnea yarışında 5 dakika 43.47 saniye nefesini tutarak genç erkeklerde yeni Türkiye rekorunu elde etti. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Ege Yankı Güneş, 8x50 metre dayanıklılık apnea yarışını 5 dakika 50.48 saniyede tamamlayarak bu disiplinde genç erkekler Türkiye rekorunu kırdı.

Büyükler yaş grubunda tek rekor ise erkekler kategorisinde geldi. ODTÜ Spor Kulübü'nden Görkem Gedik, dinamik apnea çift palet mücadelesini 180,6 metrede tamamlayarak büyük erkeklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki