Su altı sporlarında Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek
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Su altı sporlarında Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

30.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:30
Su altı sporlarında Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Aday Hakem Kursu'nun 19-21 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Aday Hakem Kursu'nun 19-21 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı planlı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında "Zoom" üzerinden gerçekleştirilecek.

Kursa başvurular 16 Şubat Salı gününe kadar, federasyonun internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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