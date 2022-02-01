Su altı görüntüleme takımı kaptanından uluslararası başarı

ANTALYA (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Altı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan, Side'de çektiği fotoğrafla dünyanın prestijli yarışmalarından 'World ShootOut'ta birinci oldu. Kaptan, "Bu fotoğrafla ülkemizin tanıtımı adına katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Altı Görüntüleme Takımı Kaptanı Murat Kaptan, Antalya Side'de çektiği fotoğrafla 'World ShootOut'ta 4 kategoride yarı finale kalarak 'Best Humoristic' dalında birincilik elde etti.