Su altı etkinlerinin haziranda başlaması öngörülüyor
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Su altı etkinlerinin haziranda başlaması öngörülüyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilcisi Özkan Arsu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen başarının ardından su altı etkinliklerinin haziran ayında kademeli başlatılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Su altı etkinlerinin haziranda başlaması öngörülüyor
27.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:17

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilcisi Özkan Arsu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede elde edilen başarının ardından su altı etkinliklerinin haziran ayında kademeli başlatılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Arsu, Argos Dalış Kulübü As Başkanı Ahmet Yumurtacı ile sanal ortamda düzenlediği "Pandemi sürecinden sonra Saros Körfezi" konulu söyleşide, normalleşme süreci kapsamında turizm işletmelerinin açılmasıyla dalış turizmi etkinliklerinin de başlamasının beklendiğini ifade etti.

Salgın sonrası dönemde su altı sporlarının önlemler çerçevesinde yapılacağını belirten Arsu, "Federasyonumuz gerekli çalışmaları başlattı. Sağlık Bakanlığının öngördüğü kurallar neticesinde insan sağlığını ön planda tutarak su altı etkinlikleri kontrollü yapılacak. Saros Körfezi, dalış turizmi açısından çok önemli bir yer." dedi.

Argos Dalış Kulübü As Başkanı Yumurtacı da salgın döneminde denize girilmediği ve balıkçılığın az yapılmasından dolayı Saros Körfezi'ndeki canlı çeşitliliğinin artacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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