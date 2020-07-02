Su altı arama kurtarma polisleri Melek'i her yerde arıyor
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Su altı arama kurtarma polisleri Melek'i her yerde arıyor

Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Su altı arama kurtarma polisleri Melek'i her yerde arıyor
02.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:48

Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Erciş ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Melek'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi, evin önünden geçen derede adım adım minik Melek'i bulmak için çalışıyor. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar bir sonuca ulaşılamadı. - VAN

Kaynak: İHA

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