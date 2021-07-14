SU ALMAYA GİTTİ, ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde su almaya giden Ali Yılmaz (77), çöp kamyonunu altında kalarak, hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde su almaya giden Ali Yılmaz (77), çöp kamyonunu altında kalarak, hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Damacana ile su alan ve tekerlekli pazar aracına suyu koyan Ali Yılmaz, evine dönerken, sokak üzerine dönüş yapan Mertul Ç. yönetimindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kazayı duyan Yılmaz'ın yakınları olay yerine büyük üzüntü yaşadı. Yılmaz'ın terliklerini eline alan bir torunu ise gözyaşları döktü. Yılmaz'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Mertul Ç., gözaltına alınıp, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı