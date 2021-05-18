Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı
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Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı

Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da idman dönüşü, otobüsten inerek su almak için yolun karşısındaki markete gitmek isteyen genç futbolcuya araba çarptı.

Antalya'da idman dönüşü, otobüsten inerek su almak için yolun karşısındaki markete gitmek isteyen genç futbolcuya araba çarptı. Ayağında ve omuzunda kırıklar olan 14 yaşındaki Eren Gümüş özel hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde Side muhtarlık ofisi önünde meydana geldi. İdman dönüşü yolun sağında duran otobüsten yolun karşısında bulunan marketten su almaya inen sporcular yolun karşısına geçerken, son olarak otobüsten inen ve otobüsün önünden yola çıkan 14 yaşındaki Eren Gümüş isimli genç sporcuya, Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şükrü Talha Çiftçi'nin kullandığı 07 AEK 745 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Eren Gümüş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Ayağında ve omzunda kırık olduğu bildirilen ve ameliyata alınan genç sporcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Genç futbolcunun otobüsten inip karşıya geçmek isterken hızla gelen bir otomobilin otobüsün önünden aniden çıkan futbolcuya çarpıp metrelerce savurması ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı
Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı
Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı
Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı
Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı
Su almak için otobüsten inen futbolcuya otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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