Stylus Destekli Telefon LG Stylo 5 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon sektörü içerisindeki rakabet, şirketlerin ön planda kalabilmelerini iyiden iyiye zorlaştırıyor. Yeni modeller, sahip oldukları üstün özellikleriyle adeta mini bir bilgisayar havası sunuyor. Hal böyle olunca da akıllı telefon üreticileri pek çok teknolojiyi akıllı telefon modellerine ekleyerek adından söz ettirmeye çalışıyor. Bu kez Güney Koreli teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan LG, ekran kapalı olsa bile not tutmaya imkan veren ve daha pek çok özelliği olan Stylus destekli yeni akıllı telefonu Stylo 5'i, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlediği bir etkinlik kapsamında tanıttı. Gelin LG Stylo 5'in tüm özelliklerine yakından bakalım.

LG'nin yeni akıllı telefonu Stylo 5, Full HD+ çözünürlüğünde 6.2 inç ekranıyla geliyor ve bu ekranın en boy oranı 18: 9. 5 megapiksellik ön kamerasının yanı sıra 13 megapiksellik bir arka kameraya sahip olan Stylo 5, 3.500 mAh'lik pil kapasitesine sahip. 3 GB RAM ve 32 GB dahili belleği bulunan akıllı telefonun sahip olduğu işlemci hakkında herhangi bir bilgi ise verilmedi. Styo 5'in sunduğu Stylus desteği; ekran kapalıyken bile not almanızı sağlıyor. Bunun haricinde metinleri büyütme ve akıllı telefonunuza gelen SMS'lere çizilmiş cevaplar verebileceğiniz Draw Chat özelliğine de sahip.

LG Stylo 5 Tüm Özellikleri

6.2 inç, FHD+ (1.080 x 2.160 piksel) ekran



3 GB RAM



32 GB dahili bellek



Micro SD desteği



5 megapiksel ön kamera



13 megapiksel arka kamera (Led flaş destekli)



Stylus Pen desteği



Parmak izi okuyucu sensör



3.500 mAh batarya kapasitesi



Android 9.0 Pie

LG'nin bu yeni akıllı telefonu şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde satılıyor. Farklı renk seçeneklerinin olduğu Stylo 5'in fiyatına gelecek olursak; şirket bu model için Amerika Birleşik Devletleri'nde 230 dolar (yaklaşık 1.300 TL) istiyor. Telefonun diğer ülke pazarlarına girip girmeyeceği ise henüz bilinmiyor.