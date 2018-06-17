Stuttgart Tolgay'dan Vazgeçmek Bilmiyor

Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın yeni sezondaki durumu netleşmedi. Alman kulübü Stuttgart'ın yıldız oyuncu için yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Daha önce Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk bir rakam sunan Alman kulübünün Tolgay için gelecek hafta Beşiktaş'ın bir kez daha kapısını çalması bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin Atiba'yla anlaşması durumunda Tolgay'ı gönderebileceği ancak Atiba'nın gitmesi durumunda Tolgay'ın takımda tutulması kararının verildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)