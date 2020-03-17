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Fatih Sultan Mehmet, Güngören, Türkiye, Güncel

Stuttgart'tan gelen 56 kişi Güngören'deki yurda yerleştirildi

Korona virüs nedeniyle Stuttgart'tan Türkiye'ye dönen 56 kişi, 14 gün boyunca karantina altında olacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurduna yerleştirildi.

17.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:22
Stuttgart'tan gelen 56 kişi Güngören'deki yurda yerleştirildi

Korona virüs nedeniyle Stuttgart'tan Türkiye'ye dönen 56 kişi, 14 gün boyunca karantina altında olacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci yurduna yerleştirildi.


Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti. Uçuş kısıtlaması bulunan ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından vatandaşlar, yurtlara yerleştirilmeye başlandı. Bu kapsamda Stuttgart'tan gelen 56 kişi, 14 boyunca karantina'da olacakları Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurduna getirildi. Vatandaşlar özel kıyafetli görevliler tarafından teker teker araçtan indirilerek yurda alındı. Öte yandan aynı yurda Kopenhag'tan da 17 kişinin getirileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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