Stüdyodan çıkıp alışverişe koştu

Elinde alışveriş poşetleri olan Üner "Değiştirmem ve almam gereken ürünler vardı onları aldım, şimdi de stüdyoya gidiyorum tekrardan." dedi

"ÜRETİM AŞAMASINDAYIM"

Yeni çalışmalarını soran basın mensuplarına "Hep yeni şeyler üretmek için uğraşıyorum, vaktim o kadar az ki değişimlerimi yaptım tekrar koşarak stüdyoya gidiyorum yeni şarkılarım için." yanıtını vererek hızlıca uzaklaştı.