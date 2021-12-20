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Stüdyodan çıkıp alışverişe koştu

Stüdyodan çıkıp alışverişe koştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı ve besteci Ersay Üner, geçtiğimiz akşam Etiler'de bulunan bir AVM'de görüntülendi. Üner, "Stüdyodan çıkıp alışverişe koştum" dedi. İşte detaylar...

Elinde alışveriş poşetleri olan Üner "Değiştirmem ve almam gereken ürünler vardı onları aldım, şimdi de stüdyoya gidiyorum tekrardan." dedi

"ÜRETİM AŞAMASINDAYIM"

Yeni çalışmalarını soran basın mensuplarına "Hep yeni şeyler üretmek için uğraşıyorum, vaktim o kadar az ki değişimlerimi yaptım tekrar koşarak stüdyoya gidiyorum yeni şarkılarım için." yanıtını vererek hızlıca uzaklaştı.

Stüdyodan çıkıp alışverişe koştu

Stüdyodan çıkıp alışverişe koştu

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