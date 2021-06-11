Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis

Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'da, sahibi olduğu fotoğraf stüdyosuna yerleştirdiği gizli kamerayla kadın personel ile müşterilerini soyunurken görüntülediği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İsmail Kayaaslan (43), indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YALOVA'da, sahibi olduğu fotoğraf stüdyosuna yerleştirdiği gizli kamerayla kadın personel ile müşterilerini soyunurken görüntülediği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan İsmail Kayaaslan (43), indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Caddesi'ndeki fotoğraf stüdyosunun sahibi İsmail Kayaaslan, iddiaya göre, 2019'da çalışanları ile bazı müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdi. Kamerayı fark eden fotoğraf stüdyosu çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla fotoğraf stüdyosuna gelen ekipler, dijital materyallere el koydu. İsmail Kayaaslan ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kayaaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açılan İsmail Kayaaslan'ın Yalova 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasına Kayaaslan katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, bu suçu 5 kişiye karşı sesli ve görüntülü kayıtlarla işlediği gerekçesiyle İsmail Kayaaslan'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mağdurların avukatı Yakup Taşçı, 'özel hayatın gizliliği' suçunun 1 ile 3 yıl hapis cezası olduğunu hatırlatarak, "2 yıl noktasında sayın mahkeme takdir gösterdi. Daha sonra bunun sesli ve görüntülü kayıtlarla özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle artırarak 4 yıla çıkardı ve 5 mağdurun olmasını da göz önünde bulundurarak, ceza kanunu açısından 'zincirleme suç' diyerek, 6 yıla çıkardı. Bu tür cinsel arzu ve isteklere dönük olarak, bu tür gizli çekim yapan kişi hakkında mahkeme 'iyi hal' indirimini uygulamadı. Bu umut verici bir durum" dedi.


Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis
Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis
Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis
Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis
Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis
Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan 'kıyafet' davasında iki sanığa da ceza verilmedi
Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan "kıyafet" davasında iki sanığa da ceza verilmedi
Son dakika gündem: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, PARTİ VERDİ, İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Son dakika gündem: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP, PARTİ VERDİ, İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sarp Akkaya Fahriye Evcen Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Roland Garros Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Stüdyoda kadınlar soyunurken gizli çekim yapan fotoğrafçıya 6 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:08:00. #1.16#

title